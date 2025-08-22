viernes, 22 de agosto de 2025

Demorado en la noche de Chacabuco

 

En un barrio 

La Policía demoró a una persona de sexo masculino esta noche en un barrio de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Esto ocurrió lo que varios patrulleros de la comisaría se dirigieran a un domicilio particular ante una alerta por violencia de género. 

Tras el arribo de los efectivos lugar se decidió el traslado del masculino a la sede policial. 

Ocurrió en inmediaciones de Bernardo de Irigoyen y Almafuerte.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Encendieron nuevas luces y presentaron programas provinciales en Chacabuco

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins

- Bono contribución para ayudar a un vecino accidentado en Chacabuco

- Ciclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco

- Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco

- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad

- Alerta por robo en Chacabuco y la zona

- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Accidente en el acceso a Chacabuco

- Necrológicas I

- Violento choque en el centro de Chacabuco

- Finalmente, se supo quién estará a cargo de las bicicletas municipales en Chacabuco

- "Estoy viviendo como los chanchos"

- Fue inaugurado el servicio de Hemodinamia del Hospital de Chacabuco

- Inauguración y visita de un funcionario provincial en Chacabuco

- Accidente: Un auto causó daños en una casa quinta de Chacabuco

- Robo en un barrio de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)