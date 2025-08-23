Nota pedida.
Es una vergüenza lo que me vino de luz. No puede ser nunca con un calentón y Lavarropa.
Volver a Chacabuquero.
Me están robando en la cara. Le estoy pagando la luz de un barrio a la Cooperativa Eléctrica..
No pude gastar tanto. Me caliento con gas envasado.
El mes pasado me vino 90 en dls meses. Están anotando cualquier cosa
Me están robando. Hay medio Chacabuco enganchado.
No tengo ni luz en la calle ni barrido y mucho menos un volquete.
¿Cómo pago yo esto? Soy madre sola, pago alquiler.
Con lo que me quieren cobrar pago dos meses de alquiler.
Firma:
Natacha
