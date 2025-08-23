Inseguridad.
Una vecina dio a conocer que detectó que le habían robado pertenencias de su casa.
Volver a Chacabuquero.
Primero se dio cuenta del faltante de una bicicleta para niños y luego que le habían quitado 4 reposeras.
Todo estaba en el interior del patio de su vivienda.
La vecina está tratando de calcular cuándo fue el robo. Cree que pudo haber ocurrido durante la madrugada porque durante el resto del día hay gente en la casa.
Tiene que radicar la denuncia en la Comisaría de Chacabuco.
Ocurrió en Carlos Gardel entre Zapiola y Alberdi.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió una situación denunciada en Chacabuco
- Choque en una calle de tierra en Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que me vino de luz"
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Detenido tras una persecución en Chacabuco
- Demorado en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Encendieron nuevas luces y presentaron programas provinciales en Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- Bono contribución para ayudar a un vecino accidentado en Chacabuco
- Ciclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco
- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad
- Alerta por robo en Chacabuco y la zona
- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario