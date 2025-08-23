El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió una situación denunciada en Chacabuco

Repercusión en el Fopea.
El Foro de Periodismo Argentino, Fopea, incluyó entre sus "casos registrados" contra la libertad de expresión una situación denunciada por un comunicador en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de lo registrado por el periodista deportivo Augusto Azimonti, de La Opinión, durante los minutos finales del partido entre las selecciones de fútbol de Chacabuco y San Pedro en la cancha de 9 de Julio por la Copa Pais de la Asociación de Fútbol Argentino.
"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la actitud obstruccionista hacia la libertad de expresión registrada por el presidente de la Liga de Chacabuco de Fútbol, Sergio Palmieri, contra el periodista de La Opinión de San Pedro, Augusto Azimonti", dice el primer párrafo del comunicado.
"FOPEA reclama a las autoridades de las entidades deportivas de la Liga de Chacabuco que garanticen el trabajo profesional de periodistas y respeten su labor, a la vez que velen en favor de que los espectáculos deportivos se realicen en un marco de paz y respeto por el prójimo, tanto en lo que respecta a los jugadores como al sector del público", finaliza el texto tras explayarse sobre el tema.
Otros casos recientes sobre los que se expresó este foro son: las agresiones sufridas por Eduardo Feinmann por parte de un sindicalista; la intimación que recibió un diario de San Juan por parte de un primo del ex gobernador de esa Provincia; la intimación de una intendenta de San Luis a un periodista; "las agresiones personales a periodistas y los daños producidos a sus elementos de trabajo por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, durante la represión de la marcha de jubilados que se produce desde hace meses cada miércoles frente al Congreso de la Nación"; el hostigamiento sufrido por una periodista deportiva de parte de la hinchada de un club de fútbol, entre otros.
Los casos pueden ponerse en conocimiento del Fopea a través de una página de Internet.
Actualmente Fopea está presidido por Paula Moreno Román, y forman parte de la comisión directiva periodistas reconocidos como Claudio Jaquelín, Hugo Alconada Mon y Alejandra Conti.
Desde que terminó el partido entre Chacabuco y San Pedro, Azimonti ha recibido el respaldo del Círculo de Periodistas de su ciudad, la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, y ahora Fopea.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en una calle de tierra en Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que me vino de luz"
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Detenido tras una persecución en Chacabuco
- Demorado en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Encendieron nuevas luces y presentaron programas provinciales en Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- Bono contribución para ayudar a un vecino accidentado en Chacabuco
- Ciclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco
- Accidente de tránsito en el mediodía de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Google actualizó el Street View de Chacabuco y Chacabuquero muestra los cambios en la ciudad
- Alerta por robo en Chacabuco y la zona
- Nueva inauguración en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario