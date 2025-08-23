Detenido tras una persecución en Chacabuco

Madrugada.
La Policía detuvo a un sujeto esta madrugada al cabo de una persecución por las calles de un barrio de la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de otro caso relacionado con violencia de género.
Una mujer llamó a la policía pidiendo ayuda porque su ex pareja se encontraba merodeando su vivienda. Entre ambas partes la Justicia había establecido una medida de no acercamiento.
Fue por eso o qué los patrulleros buscaron en las inmediaciones al sujeto dado que su accionar cuadraba al menos con cargos por desobediencia.
Tras una recorrida por la zona un móvil policial logró avistar al sujeto que se estaba retirando del lugar y así fue como se lo atrapó.
Toda esta situación ocurrió en inmediaciones de Espora y Bombero Camardi.
