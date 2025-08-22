viernes, 22 de agosto de 2025

Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la autopista entre chacabuco y O'Higgins. 



Volcó un rodado y quedó en el cantero central.

La Policía fue al lugar. Se pidió una ambulancia para asistir al menos a una persona.

Ocurrió a la altura de kilómetro 230 aproximadamente.


