Video: Recorrida por la sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco

Inauguración.
Este mediodía se inauguró la nueva sede del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía en Chacabuco.
La fuerza cuenta con 23 efectivos y varios moviles.
Volver a Chacabuquero.
Dos de las motos mostradas por CHacabuquero el miércoles fueron para el GAD. Las otras, para la Comisaría.
El acto fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía. Participaron Eduardo Aparicio titular de la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad y Leonardo Sarlo, sub jefe de la Policía provincial.
Lo más llamó la atención a los vecinos que recorrieron la sede fue la presencia de camas. Al parecer, los agentes podrán pernoctar en el lugar.
