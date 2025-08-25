Daño en una vivienda de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró una situación violenta ante un domicilio.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un altercado entre dos personas de sexo masculino. Uno de ellos rompió el vidrio de una ventana. El otro llamó a la policía para dar cuenta de la situación.
El acusado se retiró del lugar antes de la llegada de los patrulleros.
El motivo del entredicho, no trascendió.
