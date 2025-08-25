Que en paz descanse: Benjamín.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Benjamín Gatti. Falleció a los 15 años. Casa de duelo: Buenaventura Luna 778. Sepelio mañana a las 11.00.
Necrológicas recientes:
