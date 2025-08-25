lunes, 25 de agosto de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Benjamín.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

   - Benjamín Gatti. Falleció a los 15 años. Casa de duelo: Buenaventura Luna 778. Sepelio mañana a las 11.00.

 Nota relacionada: 

- Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco



Necrológicas recientes: QEPD


