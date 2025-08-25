lunes, 25 de agosto de 2025

Choque cerca del Hospital de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito a 100 metros del hospital de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Dos personas fueron trasladadas al nosocomio en ambulancia. De trató de un joven y una niña.

Ocurrió en intersección de Garay y San Luis.


