lunes, 25 de agosto de 2025

Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco

 

Madrugada.

Esta madrugada se constató el fallecimiento de un joven en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer se trató de un suicidio. El joven tendría alrededor de 16 años.

La policía y personal de la municipal estuvieron en el lugar. 

Como siempre se hace en estos casos se recomienda a la población comunicarse con el 107 en caso de conocer que alguna persona está pasando por una situación angustiante y pedir apoyo al servicio de salud mental.


