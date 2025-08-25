Sobre el fallecimiento de un joven de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se constató el fallecimiento de un joven en la ciudad de Chacabuco.
Al parecer se trató de un suicidio. El joven tendría alrededor de 16 años.
La policía y personal de la municipal estuvieron en el lugar.
Como siempre se hace en estos casos se recomienda a la población comunicarse con el 107 en caso de conocer que alguna persona está pasando por una situación angustiante y pedir apoyo al servicio de salud mental.
