lunes, 25 de agosto de 2025

IOMA inaugura oficialmente su policonsultorio en Chacabuco

 


La obra social IOMA inaugurará oficialmente su poli consultorio en la ciudad de Chacabuco. 



Como ya informó este medio, desde principios de agosto se brinda atención al público y desde hace una semana ya hay atención médica en algunas especialidades. 

El acto de inauguración se llevará a cabo este miércoles a las 11.00 de la mañana.

El lugar está ubicado en primera junta y zapiola. Es para uso exclusivo de los afiliados a esta obra social que cubre principalmente en el área sanitaria a empleados públicos. 

En el caso de chacabuco al servicio lo brindará una firma llamada Equilibrium que ya tiene un policonsultorio en Chivilcoy.

