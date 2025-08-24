domingo, 24 de agosto de 2025

Accidente en un sector alejado de Chacabuco

 

Esta tarde. Más datos.

Una persona de sexo femenino que manejaba una moto sufrió lesiones al protagonizar un accidente de tránsito esta tarde de domingo en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Cayó del rodado a la tierra por causas que tratan de establecerse y requirió asistencia médica. Fueron vecinos que pasaron por el lugar los que pudieron ayuda para la accidentada.

Sucedió ni mediaciones de Artigas y Ullúa.

La motociclista fue trasladada al Hospital en ambulancia. Fue identificada como Dana Giménez de 19 años.

Iba en una Yamaha YBR 150cc. Fue trasladada a la Comisaría.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Los ganadores del duatlón de Chacabuco

- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco

- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Robo en una vivienda de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas IV

- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió una situación denunciada en Chacabuco 

- Necrológicas III

- Choque en una calle de tierra en Chacabuco 

- Necrológicas II

- "Es una vergüenza lo que me vino de luz"

- Necrológicas I

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Detenido tras una persecución en Chacabuco

- Demorado en la noche de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)