Accidente en un sector alejado de Chacabuco

Esta tarde. Más datos.
Una persona de sexo femenino que manejaba una moto sufrió lesiones al protagonizar un accidente de tránsito esta tarde de domingo en la ciudad de Chacabuco.
Cayó del rodado a la tierra por causas que tratan de establecerse y requirió asistencia médica. Fueron vecinos que pasaron por el lugar los que pudieron ayuda para la accidentada.
Sucedió ni mediaciones de Artigas y Ullúa.
La motociclista fue trasladada al Hospital en ambulancia. Fue identificada como Dana Giménez de 19 años.
Iba en una Yamaha YBR 150cc. Fue trasladada a la Comisaría.
