Expo Rural Chacabuco: precio de las entradas, charlas y espectáculos

 


Comienza esta semana.

La Exposición anual 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco se llevará a cabo esta semana en el predio de acceso Hipólito Yrigoyen y ruta 7.

Ya se conoció el valor de las entradas para el fin de semana, los temas de las charlas técnicas y los espectáculos a los que podrán acceder los visitantes.



Jueves y viernes, entrada libre y gratuita para todo público; sábado, 3.000 pesos; domingo, 5.000 pesos

El sábado y domingo, menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad: entrada libre y gratuita presentando en entrada el DNI, carnet o Certificado Único de Discapacidad.


Charlas tecnicas

Jueves 28

18:00 "Pastoreo de cultivos de servicio: una siembra, dos objetivos" - José Torino de Regen Seeds

19:00 "Diseño, implementacion e importancia de un plan estrategico en rodeos comerciales" a cargo de Santiago Debernardi


Viernes 29

16:30 "Uso y manejo de drones aplicadores", a cargo de Mariano Visconti - Tekron dji. Muestra dinámica con un drone

19:00 "Mercado de granos y clima", con German Iturriza


Viernes 29

10:00 Jardineria - "Cómo armar tu propia huerta en casa" con Mauricio Torlo

11:00 Los jardines del futuro: "todo lo que tenés que saber sobre suculentas: características, cuidados y propagación", con Soledad Chiolo.


Grilla de espectaculos

Locución a cargo de Martín Mujica 


Viernes 29

18:00 Anestesia

19:00 Industria Argentina

20:00 Son del sur


Sábado 30

17:00 Alejandro Armendáriz 

18:00 Ballet Cahuín Cumpá

18:30 Juan José Martinez 

19:30 Ballet Cahuín Cumpá Oficial

20:00 Juanra y la Síncopa


Domingo 31

14:30 El show del Payaso Chocolate

17:30 Matías y los elegidos

18:30 La Santana

20:00 Los Reyes del Cuarteto

