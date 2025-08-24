Expo Rural Chacabuco: precio de las entradas, charlas y espectáculos

Comienza esta semana.
La Exposición anual 2025 de la Sociedad Rural de Chacabuco se llevará a cabo esta semana en el predio de acceso Hipólito Yrigoyen y ruta 7.
Ya se conoció el valor de las entradas para el fin de semana, los temas de las charlas técnicas y los espectáculos a los que podrán acceder los visitantes.
Volver a Chacabuquero.
Jueves y viernes, entrada libre y gratuita para todo público; sábado, 3.000 pesos; domingo, 5.000 pesos
El sábado y domingo, menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad: entrada libre y gratuita presentando en entrada el DNI, carnet o Certificado Único de Discapacidad.
Charlas tecnicas
Jueves 28
18:00 "Pastoreo de cultivos de servicio: una siembra, dos objetivos" - José Torino de Regen Seeds
19:00 "Diseño, implementacion e importancia de un plan estrategico en rodeos comerciales" a cargo de Santiago Debernardi
Viernes 29
16:30 "Uso y manejo de drones aplicadores", a cargo de Mariano Visconti - Tekron dji. Muestra dinámica con un drone
19:00 "Mercado de granos y clima", con German Iturriza
Viernes 29
10:00 Jardineria - "Cómo armar tu propia huerta en casa" con Mauricio Torlo
11:00 Los jardines del futuro: "todo lo que tenés que saber sobre suculentas: características, cuidados y propagación", con Soledad Chiolo.
Grilla de espectaculos
Locución a cargo de Martín Mujica
Viernes 29
18:00 Anestesia
19:00 Industria Argentina
20:00 Son del sur
Sábado 30
17:00 Alejandro Armendáriz
18:00 Ballet Cahuín Cumpá
18:30 Juan José Martinez
19:30 Ballet Cahuín Cumpá Oficial
20:00 Juanra y la Síncopa
Domingo 31
14:30 El show del Payaso Chocolate
17:30 Matías y los elegidos
18:30 La Santana
20:00 Los Reyes del Cuarteto
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en un sector alejado de Chacabuco
- Los ganadores del duatlón de Chacabuco
- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco
- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió una situación denunciada en Chacabuco
- Choque en una calle de tierra en Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que me vino de luz"
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Detenido tras una persecución en Chacabuco
- Demorado en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario