domingo, 24 de agosto de 2025

Los ganadores del duatlón de Chacabuco



Competencia provincial 

Este domingo en Chacabuco se corrió la cuarta fecha del Duatlón bonaerense, en un circuito ideado en torno a la Agrupación Atlética.



Hubo cerca de 300 inscriptos que compitieron de manera individual o por equipos.


Bustos y Colanero

Estos fueron los ganadores de la general y por género:

Equipo, grneral

1° Agustín Bustos - Adrian Colanero

2° Oscar Cabral - Franco Ditomaso

3° Hugo Meca - Guillermo Ciancio 


Individual masculino 

1° Pablo Vitagliano

2° Federico Oberlar

3° Guillermo Gómez 


Individual Femenino

1° Maria Palavecino 

2° Sandra Delgado

3° Florencia Di Pierro


