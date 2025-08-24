Los ganadores del duatlón de Chacabuco

Competencia provincial
Este domingo en Chacabuco se corrió la cuarta fecha del Duatlón bonaerense, en un circuito ideado en torno a la Agrupación Atlética.
Volver a Chacabuquero.
Hubo cerca de 300 inscriptos que compitieron de manera individual o por equipos.
Estos fueron los ganadores de la general y por género:
Equipo, grneral
1° Agustín Bustos - Adrian Colanero
2° Oscar Cabral - Franco Ditomaso
3° Hugo Meca - Guillermo Ciancio
Individual masculino
1° Pablo Vitagliano
2° Federico Oberlar
3° Guillermo Gómez
Individual Femenino
1° Maria Palavecino
2° Sandra Delgado
3° Florencia Di Pierro
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Problema conocido en la madrugada de Chacabuco
- Video: Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió una situación denunciada en Chacabuco
- Choque en una calle de tierra en Chacabuco
- "Es una vergüenza lo que me vino de luz"
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Detenido tras una persecución en Chacabuco
- Demorado en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario