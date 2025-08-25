Salida laboral: amplian la edad para ingresar a la Policía de la provincia de Buenos Aires

Para tener en cuenta.
La Provincia amplió de manera excepcional al edad máxima para ingresar como cadete a la Policía.
Generalmente los aspirante podían tener hasta 25 años. Sin embargo, este año se podrán inscribir todos aquellos que cumplan 29 años hasta el 31 de diciembre.
Requisitos formales para la inscripción:
- Ser Argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción.
- Tener entre 17 y 29 años de edad.
- Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
- Haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación.
- Responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación.
- No registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación).
