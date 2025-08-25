Turistas de otra ciudad recorrieron Chacabuco

Receptivo.
Este domingo, un contingente de dos combis proveniente de Arrecifes a cargo de Stella Arzuaga, fue recibido en nuestra ciudad por la Concejal, Karina Geloso, y la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra, para llevar adelante un recorrido turístico y cultural por distintos puntos de la ciudad.
En primer lugar, se arribó hacia Plaza San Martín, en donde el grupo visitante, de origen sanmartiniano, recibió una reseña dedicada al Padre de la Patria, para luego continuar por el Palacio Municipal, el emblemático museo de “La Bandera Blanca” y la reconocida Fábrica Los Notables, donde se conoció su producción y se degustaron distintos productos.
Tras ello, el Director de Desarrollo Industrial, Alfredo Zuccotti ofreció una charla vinculada a la producción local, compartiendo la importancia de este sector para el desarrollo de Chacabuco.
El recorrido incluyó luego la visita a la Iglesia San Cayetano, donde se celebró la Santa Misa, junto con bendiciones a cargo del Padre Alberto Gagliano, y una reseña sobre Benedicta Sarlo de Vaninetti, guiada por Adriana Vaninetti, quien exhibió también desde su hogar pertenencias históricas.
Stella Arzuaga, quien llegó a nuestra ciudad a cargo del contingente de Arrecifes, tiene una amplia trayectoria dictando cursos de historia local y regional, desempeñándose además durante ocho años como Directora de Cultura de Arrecifes, además de Directora del Museo y Ceremonial y Protocolo de la mencionada localidad.
De esta manera, Chacabuco continúa consolidándose como un destino de turismo receptivo, mostrando con orgullo su historia, su producción y su cultura.
