Chocó y se fue en la tarde de Chacabuco

Esta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron en el mismo un auto y una moto.
Lo particular de este caso es que el motociclista se retiró del lugar. Según un vecino golpeó con la cabeza contra la ventanilla trasera del auto pero así todo no quiso recibir atención médica.
Ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Deán Funes.
