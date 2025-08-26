Que en paz descanse: Irma.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
Irma Emma Bustos viuda de Fernández (Doña Irma). Falleció el 26/8/25 a los 85 años. Casa de duelo: Espora 417. Sepelio mañana a las 11.00
Necrológicas recientes: QEPD
