Que en paz descanse: Rafael.
- Domingo Rafael Barrientos "Cacho". Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Olavarría 25. Sepelio a las 14.00.
Fue director de teatro y funcionario de Cultura en la Municipalidad de Chacabuco.
Fue uno de los creadores de la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco.
También conoció personalmente a Haroldo Conti y sirvió de fuente en varias de sus biografías.
Tuvo mucha participación en la defensa del desarrollo del teatro independiente en la provincia de Buenos Aires.
Fue uno de los integrantes del Grupo Taller de Teatro que presentó varias obras a lo largo de los últimos años.
Es el padre del ex intendente Mauricio Barrientos.
También estucvo al frente de una inmobiliaria.
Se le rindió un homenaje en vida al imponerle su nombre a la antesala de la sala de espectáculos de la Escuela de Actividades Culturales.
Participación. El Intendente Municipal, Darío Golía, acompaña en este momento de dolor por el fallecimiento de Rafael Barrientos (Cacho) a familiares y amigos.
Barrientos fue funcionario en la gestión anterior de Darío Golía desempeñándose en el área de la Secretaría de Cultura, además de haber sido un gran compañero peronista y destacado director teatral, poniendo en escena infinidades de obras. Cómo homenaje en vida, la antesala de la EAC lleva su nombre.
