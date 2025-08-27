Conflicto en un barrio de Chacabuco por un animal

Esta tarde.
Esta tarde se registró un conflicto vecinal en un barrio de la ciudad de Chacabuco en el cual debió intervenir a policía.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un entredicho entre una mujer y un varón porque este último alegaba que el perro de la vecina había mordido a su hijo.
Al parecer se generó una alta tensión entre ambas partes hasta el punto que los efectivos que habían concurrido a intermediarios entre las mismas debieron pedir refuerzos.
Finalmente el perro fue encerrado en la de casa y el vecino acordó radicar una denuncia.
Ocurrió en Sosa entre Mitre y Pringles.
