Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Se ha emitido una alerta meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo y para la tarde del sábado 30 de agosto de 2025.
Coincide con la celebración de Santa Rosa de Lima.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para la tarde del viernes, tormentas fuertes para la tarde y noche del sábado, y lluvia para todo el día domingo.
Desde el fin de semana que Chacabuquero viene informando sobre la posible tormenta de Santa Rosa. Por ahora es solamente un pronóstico. No obstante, las alerta sirven para estar prevenidos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El Frente de Izquierda presentó propuestas para la generación de viviendas en Chacabuco
- Conflicto en un barrio de Chacabuco por un animal
- El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos
- Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco
- "Pedimos una solución para este problema de Chacabuco"
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- La Cultura de Chacabuco está de luto
- Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Dieron a conocer un robo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incendio de un vehículo en la ruta, cerca de Chacabuco
- Chocó y se fue en la tarde de Chacabuco
- Piden reabrir la paritaria municipal
- Luces LED en las localidades
- Incidentes en la tarde de Chacabuco
- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Despedida paisana para un fallecido
- Misa en memoria de una vecina de Chacabuco
- Violento choque en una avenida de Chacabuco
- Fue a ver a Milei pero se quedó afuera
No hay comentarios:
Publicar un comentario