miércoles, 27 de agosto de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Diana Fátima Acosta 

- Susana Mabel Molina

Edictos judiciales publicados en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires el 22 de agosto de 2025



