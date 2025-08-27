Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Diana Fátima Acosta
- Susana Mabel Molina
Edictos judiciales publicados en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires el 22 de agosto de 2025
