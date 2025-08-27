miércoles, 27 de agosto de 2025

Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde un automovilista protagonizó un accidente de tránsito en las afueras de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Cayó a una zanja con un rodado y vecinos pudieron ayuda a la Policía.

Ocurrió en inmediaciones de Discépolo y 352.

Al parecer, la persona en cuestión estaba alcoholizado.

Finalmente el rodado fue retenido por falta de documentación y el conductor fue trasladado por familiares a su casa.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos

- "Pedimos una solución para este problema de Chacabuco" 

- Accidente en el mediodía de Chacabuco 

- La Cultura de Chacabuco está de luto

- Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I 

- Dieron a conocer un robo en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Incendio de un vehículo en la ruta, cerca de Chacabuco 

- Chocó y se fue en la tarde de Chacabuco

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco:

- Piden reabrir la partidaria municipal

- Luces LED en las localidades 

- Feria del libro

- Incidentes en la tarde de Chacabuco

- Personas citadas por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Despedida paisana para un fallecido

- Misa en memoria de una vecina de Chacabuco

- Violento choque en una avenida de Chacabuco

- Fue a ver a Milei pero se quedó afuera



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)