Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde un automovilista protagonizó un accidente de tránsito en las afueras de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Cayó a una zanja con un rodado y vecinos pudieron ayuda a la Policía.
Ocurrió en inmediaciones de Discépolo y 352.
Al parecer, la persona en cuestión estaba alcoholizado.
Finalmente el rodado fue retenido por falta de documentación y el conductor fue trasladado por familiares a su casa.
