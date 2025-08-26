Incidentes en la tarde de Chacabuco

Debió concurrir la Policía.
Esta tarde se registraron incidente en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Un guardia de seguridad activó un botón antipánico en la Cooperativa Eléctrica lo que derivó en que la policía fuera al lugar.
Al parecer, una persona protagonizó incidentes en la zona de la guardia de la entidad que provee energía al partido de Chacabuco.
La situación no pasó a mayores, afortunadamente.
Efectivos de la policía fueron puestos al tanto de los pormenores de la situación.
