martes, 26 de agosto de 2025

Incendio de un vehículo en la ruta, cerca de Chacabuco

 


Esta noche.

Esa noche se registró un incendio en un rodado y en la ruta 30, entre Chacabuco y Rojas.

Ocurrió en inmediaciones del paraje Los Cuatro Caminos 



Volver a Chacabuquero.

La Policía , que fue primero al lugar, pidió que concurrieron los Bomberos voluntarios.

Se trató de un auto Peugeot 508.

En el rodado iban dos personas que no sufrieron lesiones.
Uno es apellido Vacca, de 55 años, y el otro de apellido Costa, de 50 años.

