Expo Rural: se puede ir en colectivo desde el centro de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Hoy comenzó la Exposición 2025 de la Sociedad Rural en el predio de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.
Volver a Chacabuquero.
Hay un colectivo para llegar desde las plazas del centro de la ciudad de Chacabuco.
Como ya se informó, jueves y viernes no se cobra entrada, el sábado sí, 3.000 pesos, y el domingo también, 5.000 pesos.
Otro precios: los juegos infantiles cuestan de 5.000 a 7.000 peso; en la cantina, el choripán cuesta 3.000 pesos, el sandwich de carne 10.000 pesos; y el kilo de carne asada 30.000 pesos.
El colectivo es gratuito. Circulará de 13.00 a 20.00 con frecuencias de una hora con el siguiente circuito: plaza General Paz, Plaza Lavalle, Plaza 5 de Agosto y Plaza Belgrano.
Todos los días habrá shows en vivo. El domingo el cierre está a cargo de Los Reyes del Cuarteto.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
