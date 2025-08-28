jueves, 28 de agosto de 2025

Expo Rural: se puede ir en colectivo desde el centro de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Hoy comenzó la Exposición 2025 de la Sociedad Rural en el predio de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.



Hay un colectivo para llegar desde las plazas del centro de la ciudad de Chacabuco.

Como ya se informó, jueves y viernes no se cobra entrada, el sábado sí, 3.000 pesos, y el domingo también, 5.000 pesos.

Otro precios: los juegos infantiles cuestan de 5.000 a 7.000 peso; en la cantina, el choripán cuesta 3.000 pesos, el sandwich de carne 10.000 pesos; y el kilo de carne asada 30.000 pesos.

El colectivo es gratuito. Circulará de 13.00 a 20.00 con frecuencias de una hora con el siguiente circuito: plaza General Paz, Plaza Lavalle, Plaza 5 de Agosto y Plaza Belgrano.

Todos los días habrá shows en vivo. El domingo el cierre está a cargo de Los Reyes del Cuarteto.


