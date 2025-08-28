Hallazgo en un lugar alejado del centro de Chacabuco

Mediodía.
A raíz de un llamado telefónico realizado por un vecino, Chacabuquero dio con dos cuadros de moto que estaban a la vera de una calle en un sector alejado del centro de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Este medio fue hasta el lugar y tras comprobar la veracidad de los bichos del vecino puso en conocimiento de la policía la situación.
Los cuadros fueron cargados en un patrullero de la Comisaría.
Ocurrió en Bandera Argentina entre roca y calle 629.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Allanamientos para secuestrar motos en Chacabuco
- Video: Jóvenes apedrean la casa de una vecina
- Los ganadores del sorteo de la Asociación Maximo Gil de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en medio de la noche
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
Todavía se habla de esto:
- "Expedientes no contestados y pedidos de audiencia sin respuesta"
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Conflicto en un barrio de Chacabuco por un animal
- El Tribunal de Trabajo de Chacabuco incorpora peritos
- Conductor accidentado en la zona de quintas de Chacabuco
- "Pedimos una solución para este problema de Chacabuco"
- Accidente en el mediodía de Chacabuco
- La Cultura de Chacabuco está de luto
- Policonsultorio de IOMA en Chacabuco: atención médica sin copagos
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Dieron a conocer un robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario