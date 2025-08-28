Más detalles sobre los allanamientos en Chacabuco

Datos. Se agregaron más fotos.
Se conocieron más detalles de los allanamientos realizados este jueves por la Policía en distintos domicilios de la ciudad de Chacabuco por un sumario contra motociclistas acusados de realizar maniobras peligrosas.
Si bien la mayoría a de los rodados se retuvieron porque eran aquellos en los que se movilizaban los vecinos identificados por cámaras de seguridad, hubo 2 motos secuestradas porque tenían adulterados los números de serie.
Capturas de los videos usados para identificar a los motociclistas:
En el parte oficial que la Delegación Departamental de Investigaciones envió a la Subsecretaría de Seguridad no se habla de detenidos, sino de personas trasladadas a la sede policial para notificarlas sobre la formación de la causa en su contra. De hecho solamente hay fotos de las motos.
En total son 15 los imputados.
Entre los vehículos secuestrados hay 2 Honda Tornado 250 cc., una Honda Tornado 300 cc., 2 Honda Twister 250 cc., 8 Honda Titan 150 cc., una Keller 110 cc. y una Motomel Skua 150 cc.
