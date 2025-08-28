Pavimento dañado en un sector de Chacabuco

Por las calles.
De regreso del lugar donde fueron hallados los cuadros de las motos, Chacabuquero pudo observar cómo se ha dañado el pavimento en pocos meses en un sector de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, el peso de los vehículos ha deformado y roto el asfalto al punto de que llegue a verse el suelo compactado.
Tal vez sea una buena idea evitar que los camiones pasen por las calles que tengan este asfalto o implementar un plan de reparación rapido para evitar que las arterias se vuelvan problemáticas para el tránsito vehicular.
La foto que encabeza esta nota fue tomada en dorrego entre Callao y Bordenave de Cacho.
Municipio. Los siguientes párrafos corresponden a distintos comunicados compartidos por la Municipalidad de Chacabuco en las últimas horas.
Tras el convenio suscrito entre Municipio y el área de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, entró en su etapa final la limpieza del canal troncal de Avenida Solís.
De esa manera, con maquinaria llegada tras el convenio, se llevó a cabo el saneamiento, limpieza de taludes, quita de cañas y limpieza del fondo del canal.
Por otro lado, personal de la Cooperativa Eléctrica, está trabajando en calle Rocha, entre avenida Garay y Pringles con el avance del movimiento de tierra y el preparado del suelo para comenzar en unos días la pavimentación de la cuadra N° 17.
Este es un plan de pavimentación que ha implementado el Intendente Municipal, Darío Golía, que comenzó con nueve cuadras a través de la TIUS y las restantes con aportes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por último, personal del área de la Subsecretaría de Servicios Públicos, está trabajando con la entubación de las bocacalles sobre calle Castelli continuación, dónde tiempo atrás se realizó un zanjeo el cual ayudará a al escurrimiento del agua desde la ciudad.
Raúl Sosa, Subsecretario del área, nos manifestó esta tarde, que esta obra será un aliviador importante, este canal va hacer frente a futuras lluvias, las que vienen descargando gran cantidad de milímetros en un solo día.
