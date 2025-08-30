sábado, 30 de agosto de 2025

Altercados en la noche de Chacabuco: una mujer fue trasladada al Hospital

Madrugada.

A lo largo de la madrugada se registraron varias situaciones violentas en distintos sectores de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Food truck Super Bros

Como es habitual hubo una pelea en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y espora en el horario de salida de los boliches. 

Pero la mayor parte de los incidentes que requirieron de la presencia de la Policía ocurrieron en domicilios particulares. 

Hubo altercados entre vecinos en inmediaciones de Doctor Fernández y Correa, Quintana y Deán Funes, y el acceso Elguea - Román y Arce.

La última localización brindada, o sea el acceso a la ciudad de Chacabuco, hubo un conflicto entre varias personas. Una mujer de 29 años sufrió lesiones y fue trasladada por la policía hasta el hospital para la realización de un precario médico como pasó previo a la radicación de una denuncia. 

Karina Geloso, Fuerza Patria


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Descuentos y reintegros de CuentaDNI en septiembre 

- Incidente vial en el centro de Chacabuco

- El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria

Todavía se habla de esto:

- Alerta: empeora el pronóstico para Chacabuco y la zona

- Video: Queja de un vecino por lo que pasa los desagües de un barrio

- Corre el TC2000 a 50km de Chacabuco: precio de entradas y horarios

- Choque en el acceso a Chacabuco

- Entrega en el Corralón municipal

- Daño en una vivienda de Chacabuco

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los bomberos de Chacabuco 

- Judiciales de Chacabuco:

-Citaciones del Juzgado

- Declaración de quiebra

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Demorado por agredir a la pareja en un barrio de Chacabuco

- Se fue de la casa 10 minutos y le robaron



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)