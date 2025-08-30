Altercados en la noche de Chacabuco: una mujer fue trasladada al Hospital

Madrugada.
A lo largo de la madrugada se registraron varias situaciones violentas en distintos sectores de la ciudad de Chacabuco.
Como es habitual hubo una pelea en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y espora en el horario de salida de los boliches.
Pero la mayor parte de los incidentes que requirieron de la presencia de la Policía ocurrieron en domicilios particulares.
Hubo altercados entre vecinos en inmediaciones de Doctor Fernández y Correa, Quintana y Deán Funes, y el acceso Elguea - Román y Arce.
La última localización brindada, o sea el acceso a la ciudad de Chacabuco, hubo un conflicto entre varias personas. Una mujer de 29 años sufrió lesiones y fue trasladada por la policía hasta el hospital para la realización de un precario médico como pasó previo a la radicación de una denuncia.
