Domínguez encabezó una reunión para elaborar una propuesta electoral

El chacabuquense Julián Andrés Domínguez encabezó una reunión que se llevó a cabo en La Rioja para comenzar a elaborar una plataforma electoral sobre temas vinculados al campo y la agroindustria.
Ocurrió el jueves y el viernes en la provincia de La Rioja. Allí se reunió la secretaría de asuntos agrarios del Partido Justicialista Nacional qué preside de Domínguez.
Los participantes coincidieron en la "la necesidad de recuperar el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales, actualmente amenazadas por la falta de inversiones en infraestructura, la indiscriminada apertura importadora, la desorientación del Gobierno en materia de política comercial exterior y su desinterés manifiesto por la matriz productiva de la Argentina”.
Esta reunión permite deducir que es justicialismo ya está pensando en las elecciones presidenciales y Domínguez forma parte de este armado.
