viernes, 29 de agosto de 2025

El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria

 


Hubo plenario.

Darío Golía presidió el plenario general realizado esta noche en la Casa Peronista, allí compañeros y seguidores colmaron el lugar y escucharon muy atentos el delineamiento trazado con motivo de que estamos transitando los últimos días de campaña.



Volver a Chacabuquero.

Golía, en su discurso manifestó que estos días hay que militarlo casa por casa, manifestarle que si votan la lista que encabeza Karina Geloso, nos acompañan a seguir haciendo crecer a Chacabuco, como lo venimos haciendo desde que asumimos en diciembre de 2023, teniendo mayoría en el Concejo, vamos a tener las herramientas necesarias para gobernar para todos los vecinos y vecinas.

Más tarde tomaron la palabra la primer Concejal Karina Geloso, quien pidió el acompañamiento el 7 de septiembre. La siguió la candidata a Concejal, Carla Ponce, quien en la euforia del momento vaticinó que esta lista va a hacer una muy buena elección. El segundo Concejal, Santiago Carnaghi, en sus palabras fue muy medido, e invitó a todos a militar esta semana y salir a buscar el voto en estos últimos 7 días de caminata.

La Casa Peronista estará abierta todos los días para consultas de padrón, porque muchos votantes han cambiado de lugar de votación. También se va a poder consultar en las mesas de Fuerza Patria ubicadas en la vía pública .


