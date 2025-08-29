El PJ de Chacabuco decidió donde cerrará la campaña de Fuerza Patria

Hubo plenario.
Darío Golía presidió el plenario general realizado esta noche en la Casa Peronista, allí compañeros y seguidores colmaron el lugar y escucharon muy atentos el delineamiento trazado con motivo de que estamos transitando los últimos días de campaña.
Volver a Chacabuquero.
Golía, en su discurso manifestó que estos días hay que militarlo casa por casa, manifestarle que si votan la lista que encabeza Karina Geloso, nos acompañan a seguir haciendo crecer a Chacabuco, como lo venimos haciendo desde que asumimos en diciembre de 2023, teniendo mayoría en el Concejo, vamos a tener las herramientas necesarias para gobernar para todos los vecinos y vecinas.
Más tarde tomaron la palabra la primer Concejal Karina Geloso, quien pidió el acompañamiento el 7 de septiembre. La siguió la candidata a Concejal, Carla Ponce, quien en la euforia del momento vaticinó que esta lista va a hacer una muy buena elección. El segundo Concejal, Santiago Carnaghi, en sus palabras fue muy medido, e invitó a todos a militar esta semana y salir a buscar el voto en estos últimos 7 días de caminata.
La Casa Peronista estará abierta todos los días para consultas de padrón, porque muchos votantes han cambiado de lugar de votación. También se va a poder consultar en las mesas de Fuerza Patria ubicadas en la vía pública .
