Susto en una vivienda en medio de la tormenta de Chacabuco

Madrugada. Además, pedido de ayuda en la rura y registro de lluvias acumulado.
Cuatro móviles de la comisaría local asistieron esta madrugada a un barrio de la ciudad de chacabuco en medio de la tormenta a raíz de un pedido de auxilio realizado por una vecina.
La mujer alegó asustada que alguien estaba intentando ingresar a su vivienda.
Los efectivos de la fuerza de seguridad encontraron a un sujeto en el lugar. Al chequear los datos personales y el estado en el que se hallaba, se determinó que estaba alcoholizado.
Al parecer esta persona de 60 años alegó que se había equivocado de casa. Se le permitió continuar caminando hasta su domicilio.
Ocurrió en inmediaciones de Coronel Melián y Mármol
Por otro lado, esta mañana un vecino pidió ayuda al 911 porque dijo que había caído con una camioneta Toyota Hilux en un zanjón, en inmediaciones del cruce de las rutas 7 y 30, cerca del puente en construcción de la variante Chacabuco de la autopista.
La Policía fue al lugar. Finalmente, el conductor de nacionalidad paraguaya pudo retirar el vehículo por sus propios medios y seguir viaje.
En cuanto al registro de lluvias, los bomberos midieron 60 milímetros hasta las 8.00.
