Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Roque Mario Vita. 27 de agosto de 2025
- Carmen Ramona Polichio. 28 de agosto de 2025
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 2 de septiembre de 2025.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la provincia: fecha de finalización
- Le robaron a otro joven en Chacabuco
- Una vecina pidió auxilio en medio de la noche
- Robo en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco
- El cierre de campaña de Fuerza Patria se hará en otro lugar de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Tras la tormenta la Municipalidad de Chacabuco destacó el trabajo realizado
- Comienza la vacunación antirrábica de mascotas en Chacabuco
- Joven de Chacabuco hospitalizada
- Accidente bajo la lluvia en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- Alerta: falta poco para que se termine para Chacabuco y la zona
- Hallazgo bajo una lluvia torrencial en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario