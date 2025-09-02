martes, 2 de septiembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Roque Mario Vita. 27 de agosto de 2025

  - Carmen Ramona Polichio. 28 de agosto de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 2 de septiembre de 2025.



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la provincia: fecha de finalización 

- Le robaron a otro joven en Chacabuco

- Una vecina pidió auxilio en medio de la noche

- Robo en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Accidente en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco

- El cierre de campaña de Fuerza Patria se hará en otro lugar de Chacabuco

- Video: Choque en cadena

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Tras la tormenta la Municipalidad de Chacabuco destacó el trabajo realizado

- Comienza la vacunación antirrábica de mascotas en Chacabuco

- Joven de Chacabuco hospitalizada

- Accidente bajo la lluvia en la autopista entre Chacabuco y OHiggins

- Alerta: falta poco para que se termine para Chacabuco y la zona

- Hallazgo bajo una lluvia torrencial en Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)