Robaron oro de una vivienda

Inseguridad más allá de la cabecera.
Un hecho de inseguridad se registró en Rawson en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Alguien ingresó a una vivienda y sustrajo alhajas de oro y un celular, aprovechando que el morador no estuvo a lo largo de varios días.
Fue forzada una abertura.
Más detalles en la nota de radio Sobrenivel:
- Ingresaron a una vivienda de Rawson con fines de robo: revolvieron los ambientes de dos habitaciones
