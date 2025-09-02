Queja de vecinos: "Nos dieron de baja un trámite y ahora estamos preocupados"

Nota pedida.
Los vecinos del Barrio Los Amigos de la ciudad de Chacabuco queremos hacer pública nuestra profunda preocupación por la situación que estamos atravesando, ya que aún no contamos con el servicio de energía eléctrica, un derecho básico y esencial para la vida cotidiana de cualquier familia.
Este reclamo, que viene siendo planteado desde hace tiempo, no ha recibido respuesta de las autoridades municipales. Las familias del barrio expresan su preocupación ya que la falta de electricidad no solo afecta el bienestar de cada hogar, sino que también compromete la seguridad, la educación de los niños, la conservación de alimentos y la posibilidad de tener una vida digna.
Pese a las gestiones realizadas, los vecinos fueron rechazados en la cooperativa eléctrica, ya que en la Municipalidad y en Obras Públicas se les negó la posibilidad de avanzar con el trámite y se dieron de baja los expedientes que estaban en curso. Esta situación agrava aún más la problemática, dejando a las familias sin ninguna vía de solución.
El actual intendente, Dr. Darío Golía, ha hecho caso omiso a esta necesidad urgente. Por este motivo, los vecinos decidieron visibilizar públicamente la situación, exigiendo una respuesta inmediata y concreta.
No pedimos un favor, exigimos un derecho.
Firman:
Vecinos del barrio Los Amigos
