Que en paz descanse: Nilda.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Nilda Nélida Abalzamo viuda de Cardascia. Falleció el 2/9/25 a los 96 años. Casa de duelo: Dorrego 75. Sepelio a las 12.00
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Ingresaron por la fuerza a un predio deportivo de Chacabuco
- Video: Queja de un vecino de un barrio
Todavía se habla de esto:
- Una banda de Chacabuco ganó el regional de los Juegos Bonaerenses
- "Nos dieron de baja un trámite y ahora estamos preocupados"
- Hallazgo en un terreno baldío de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: La Grilla de la Fiesta del Alfajor - Contenedores - Infracciones
- Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la provincia: fecha de finalización
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Le robaron a otro joven en Chacabuco
- Una vecina pidió auxilio en medio de la noche
- Robo en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario