miércoles, 3 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Nilda.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Nilda Nélida Abalzamo viuda de Cardascia. Falleció el 2/9/25 a los 96 años. Casa de duelo: Dorrego 75. Sepelio a las 12.00



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Ingresaron por la fuerza a un predio deportivo de Chacabuco

- Video: Queja de un vecino de un barrio

Todavía se habla de esto:

- Una banda de Chacabuco ganó el regional de los Juegos Bonaerenses

- Robaron oro de una vivienda

- "Nos dieron de baja un trámite y ahora estamos preocupados"

- Hallazgo en un terreno baldío de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: La Grilla de la Fiesta del Alfajor - Contenedores - Infracciones

- Comenzó la veda de pesca del pejerrey en la provincia: fecha de finalización

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron a otro joven en Chacabuco

- Una vecina pidió auxilio en medio de la noche

- Robo en la noche de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)