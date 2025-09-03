miércoles, 3 de septiembre de 2025

Accidente en el centro de Chacabuco

 


Dos personas al hospital. 

Esta noche se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de chacabuco. 



Dos personas de sexo femenino que iban en una moto fueron trasladadas al hospital en ambulancia. 

Según personas cercanas a las víctimas se cayeron del rodado. 

No obstante se demoró a un automóvil que venía circulando delante de la moto para tratar de determinar a través de los testimonios de las motociclistas si hubo o no colisión.

Al parecer una de las accidentadas fue trasladada sin conocimiento.

Ocurrió en Reconquista y San Lorenzo.8


