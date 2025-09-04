jueves, 4 de septiembre de 2025

Chocó y se fue en una intersección de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un incidente de choque y fuga en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Una moto colisionó con un auto. El motociclista se retiró del lugar. 

Ocurrió en la intersección de las calles Alberdi y Falucho.

El auto sufrió daños.


