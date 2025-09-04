jueves, 4 de septiembre de 2025

Violento accidente en Chacabuco con una persona herida

 


Temprano. 

Esta mañana se registró un violento accidente en un sector de la ciudad de Chacabuco. 



Participaron en el mismo un auto y una camioneta. 

Una mujer que iba en el coche fue trasladada al Hospital en ambulancia con una herida en la cabeza. 

En Urquiza entre San Juan y Reconquista

Según lo informado algunas personas que estaban en el lugar derecho la camioneta embistió al coche cuando este último iba a ingresar a la sede del hogar del niño de Chacabuco.

El siniestro Vial ocurrió la avenida Alsina entre 630 y Discépolo.


