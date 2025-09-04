Violento accidente en Chacabuco con una persona herida

Temprano.
Esta mañana se registró un violento accidente en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una camioneta.
Una mujer que iba en el coche fue trasladada al Hospital en ambulancia con una herida en la cabeza.
En Urquiza entre San Juan y Reconquista
Según lo informado algunas personas que estaban en el lugar derecho la camioneta embistió al coche cuando este último iba a ingresar a la sede del hogar del niño de Chacabuco.
El siniestro Vial ocurrió la avenida Alsina entre 630 y Discépolo.
