jueves, 4 de septiembre de 2025

Somos Chacabuco cerró la campaña con una reunión

En la Casa Radical.
Somos Chacabuco cerró esta noche su campaña con una reunión general que se llevó a cabo en el Comité Alem de la Unión Cívica Radical. 


Volver a Chacabuquero.

www.fertilfinanzas.com.ar

En la previa el primer candidato de la lista de concejales para estas elecciones, Lisandro Herrera, brindó una conferencia de prensa. 
El ex presidente del deliberativo local reconoció que espera que el resultado electoral sea un espaldarazo para lo que viene En referencia a la proyección que podría tener su fuerza política de ahora en más. 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Hubo referencias a Chacabuco en las renuncias de candidatos de La Libertad Avanza de Junín

- Chocó y se fue en una intersección de Chacabuco 

- Recuperó la moto que le robaron en Chacabuco

- Protesta ante una cooperativa de Chacabuco

- Así estará el tiempo en Chacabuco el domingo y después... habrá novedades

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Violento accidente en Chacabuco con una persona herida

- La Policía busca a los dueños de estos caballos

- Accidente en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Así estará el tiempo en Chacabuco el domingo y después... habrá novedades

- Novedad: El domingo habrá mesas de votación en un Club de Fútbol de Chacabuco

- Cantautor de Chacabuco se presenta en la ex Escuela de Mecánica de la Armada

- Necrológicas II

- Video: Choque en la tarde de Chacabuco 

- Dos accidentes en la ciudad de Chacabuco

- Necrológicas I

- Ingresaron por la fuerza a un predio deportivo de Chacabuco

- Video: Queja de un vecino de un barrio



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)