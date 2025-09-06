Esta noche.
La sirena de bomberos fue motivada por un emergencia en San Luis continuación.
Se trata de un incendio en una quinta.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Todavía se habla de esto:
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Renuncia - Movimiento de suelo y luminarias
- Choque en una avenida de Chacabuco: una mayor y una menor hospitalizadas
- Hay alerta amarilla para Chacabuco y la zona
- Encontraron un escorpión en una plaza de Chacabuco
- Nubes de tormenta en medio del veranito de Chacabuco
- Declararon emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros municipios de la zona
- Fuerza Patria Chacabuco: "proponemos un proyecto de vida para los vecinos"
No hay comentarios:
Publicar un comentario