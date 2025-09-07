Video: Le robaron a un candidato a concejal de Chacabuco

En el día de las elecciones.
En la madrugada del día de las elecciones un candidato a concejal sufrió un robo en la ciudad de Chacabuco.
Un sujeto rompió la ventanilla de una camioneta y sustrajo del interior distintas pertenencias.
La huida del ladrón fue registrada en un video que se incluye en esta nota.
Parte de lo robado fue recuperado en un rastrillaje realizado por la víctima y por un policía en cercanías del lugar del hecho. Era una caja con una batería de drone.
No obstante el ladrón se llevó una computadora portátil.
La víctima se llama Mariano Nieto. Es un conocido atleta de la ciudad de Chacabuco que forma parte de la lista de la Libertad Avanza como candidato a concejal suplente.
La camioneta estaba estacionada afuera de la casa de Nieto que está ubicada en inmediaciones de San Lorenzo y Soler.
Choque. En el acceso Juan XXIII una camioneta chocó con una columna de iluminación esta madrugada. No hubo heridos.
