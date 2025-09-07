domingo, 7 de septiembre de 2025

Elecciones 2025: Fuerza Patria también ganó en la Cuarta Sección electoral y en la mayor parte de la provincia

 

Julieta Garello fue a votar con toda su familia

Resultados provisionales.

Fuerza Patria también se impuso en la elección legislativa en la Cuarta Sección Electoral.



Los resultados provisionales indican que la boleta de senadores que integra Julieta Garello alcanzó el 40 por ciento de los votos.

Segundo queda la Libertad Avanza y tercero, Somos.

La realidad es que Fuerza Patria se impuso en las elecciones en la mayor parte de las secciones electorales. La Libertad Avanza solamente ganó en la Quinta y la Sext.


