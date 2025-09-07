Video: Elecciones en Chacabuco: Fuerza Patria festejó el triunfo

Frente a la Casa Peronista. Golía pidió tener humildad.
Fuerza Patria festejó ante la Casa Peronista de Chacabuco el resultado de las elecciones legislativas de este domingo.
Volver a Chacabuquero.
El intendente Rubén Darío Golía y los candidatos a concejales y consejeros escolares se subieron al palco cuando la tendencia del recuento de votos provisional marcó una diferencia irrecuperable para el resto de las fuerzas políticas.
Video con los discursos:
El oficialismo también festejó porque parece que logró obtener los votos suficientes para conseguir cinco bancas en el concejo deliberante lo que le permitirá aprobar sus proyectos sin necesidad de negociar con la oposición.
Golia agradeció en su discurso a los candidatos a los responsables de las distintas unidades básicas a los empleados municipales y a todos aquellos que votaron a la lista de Fuerza Patria.
Por otro lado, pidió que no se le suban los humos en la victoria agregando que hay que ser humilde y seguir trabajando de cara a los próximos dos años.
Por otro lado, en lo que respecta a Somos y la Libertad Avanza se disputan el segundo lugar en Chacabuco.
