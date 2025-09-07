domingo, 7 de septiembre de 2025

Elecciones 2025: resultado provisorio de Chacabuco

 


Datos extraoficiales. Porcentajes y cantidad de concejales por fuerza.

Estos son los Datos extraoficiales del resultado de las elecciones legislativas en Chacabuco. Amplio triunfo de Fuerza Patria. Segundo, La Libertad Avanza.



Datos:

Fuerza Patria: 51,1 por ciento, 14.397 votos

La Libertad Avanza: 22,2 por ciento, 6.248 votos

Somos: 21,4 por ciento,6.029 votos

Potencia: 3,5 por ciento, 990 votos

Frente de Izquierda: 1,7 por ciento, 488 votos

1. 300 blancos 

Votó el 65, 7 por ciento del padrón 

Con estos números Fuerza Patria obtiene 5 bancas; La Libertad Avanza, 2; y Somos, 2.

Fuerza Patria también se quedó con los 3 lugares del Consejo Escolar que estaban en juego.

