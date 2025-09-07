Elecciones 2025: resultado provisorio de Chacabuco

Datos extraoficiales. Porcentajes y cantidad de concejales por fuerza.
Estos son los Datos extraoficiales del resultado de las elecciones legislativas en Chacabuco. Amplio triunfo de Fuerza Patria. Segundo, La Libertad Avanza.
Datos:
Fuerza Patria: 51,1 por ciento, 14.397 votos
La Libertad Avanza: 22,2 por ciento, 6.248 votos
Somos: 21,4 por ciento,6.029 votos
Potencia: 3,5 por ciento, 990 votos
Frente de Izquierda: 1,7 por ciento, 488 votos
1. 300 blancos
Votó el 65, 7 por ciento del padrón
Con estos números Fuerza Patria obtiene 5 bancas; La Libertad Avanza, 2; y Somos, 2.
Fuerza Patria también se quedó con los 3 lugares del Consejo Escolar que estaban en juego.
