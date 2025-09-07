domingo, 7 de septiembre de 2025

Se vota en Chacabuco

 


Elecciones legislativas.

Con mucho frío comenzó la elección legislativa en Chacabuco 



Volver a Chacabuquero.

En las primeras horas del domingo fue poca la afluencia a las urnas por parte de los ciudadanos. 

Hubo algunos problemas para cubrir las presidencias de mesa pero finalmente el comicio pudo iniciarse en las distintas mesas. 

La foto que encabeza esta nota corresponde al centro de votación ubicado en el polideportivo del club 9 de julio. En el lugar votan personas cuyos apellidos comienzan con la letra O y P. Cómo es la primera vez que ocurre esto hay muchas personas que no saben dónde se vota. 

Este polideportivo está ubicado en 9 de julio y Ullúa


