Concejales y consejeros escolares electos en Chacabuco

Nombres y apellidos tras los resultados del domingo. Además, cuadros con los datos de Rawson, Castilla y O'Higgins.
Tras los resultados del domingo de los comicios legislativos en Chacabuco, a continuación se citan los nombres de los concejales y consejeros escolares electos.
Concejales:
Fuerza Patria: Maria Karina Geloso, Santiago Carnaghi, Carla Ponce, Matías Sassoni, y Rosana Chielli
La Libertad Avanza: María Emilia Recondo y Fernando Daniel Nanni
Somos Chacabuco: Lisandro Herrera y Anabella Lalla.
Consejeros Escolares:
Fuerza Patria: Luciana Celeste Molina, Ignacio Suárez, y Liliana Elizabet Reverberi.
Cuadros de los resultados de las localidades:
Fuerza Patria ganó en Chacabuco, Rawson y Castilla. La Libertad Avanza ganó en O'Higgins.
