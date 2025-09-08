lunes, 8 de septiembre de 2025

Concejales y consejeros escolares electos en Chacabuco

 

Nombres y apellidos tras los resultados del domingo. Además, cuadros con los datos de Rawson, Castilla y O'Higgins.

Tras los resultados del domingo de los comicios legislativos en Chacabuco, a continuación se citan los nombres de los concejales y consejeros escolares electos.



Concejales:

Fuerza Patria: Maria Karina Geloso, Santiago Carnaghi, Carla Ponce, Matías Sassoni, y Rosana Chielli

La Libertad Avanza: María Emilia Recondo y Fernando Daniel Nanni

Somos Chacabuco: Lisandro Herrera y Anabella Lalla.

Consejeros Escolares:

Fuerza Patria: Luciana Celeste Molina, Ignacio Suárez, y Liliana Elizabet Reverberi.

Cuadros de los resultados de las localidades:

Fuerza Patria ganó en Chacabuco, Rawson y Castilla. La Libertad Avanza ganó en O'Higgins.

 

Castilla 

OHiggins y Rawson

Chacabuco:: FP: 51,05 por ciento; LLA: 22,04 por ciento; Somos, 21,36 por ciento 

Chacabuco: Potencia 3.70 por ciento y FIT: 1,83 por ciento



