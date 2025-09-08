Fue al cementerio de Chacabuco y le robaron

Esta tarde.
Una vecina que fue al cementerio esta tarde sufrió un robo.
La mujer había concurrido a la necrópolis para llevar flores a la bóveda donde está sepultado un familiar. Al momento de ir a cambiar el agua de los jarrones dejó su cartera en el lugar.
Tardó pocos minutos en regresar pero fueron suficientes como para que la cartera desapareciera.
La vecina comenzó a recorrer el cementerio y llegó a observar a una pareja compuesta por un masculino y femenino que se fueron de lugar en moto.
A raíz de esta situación la mujer llama a la policía y radicó la correspondiente denuncia.
En la cartera había dinero en efectivo la llave electrónica de una camioneta y documentación a nombre de Nancy Zazzali.
Si alguien encuentra la cartera, la llave electrónica o la documentación personal, que se comunique con el 911.
