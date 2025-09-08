lunes, 8 de septiembre de 2025

Fue al cementerio de Chacabuco y le robaron

 

Esta tarde.

Una vecina que fue al cementerio esta tarde sufrió un robo. 



Volver a Chacabuquero.

La mujer había concurrido a la necrópolis para llevar flores a la bóveda donde está sepultado un familiar. Al momento de ir a cambiar el agua de los jarrones dejó su cartera en el lugar.

Tardó pocos minutos en regresar pero fueron suficientes como para que la cartera desapareciera. 

La vecina comenzó a recorrer el cementerio y llegó a observar a una pareja compuesta por un masculino y femenino que se fueron de lugar en moto. 

A raíz de esta situación la mujer llama a la policía y radicó la correspondiente denuncia. 

En la cartera había dinero en efectivo la llave electrónica de una camioneta y documentación a nombre de Nancy Zazzali.

Si alguien encuentra la cartera, la llave electrónica o la documentación personal, que se comunique con el 911.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Estamos hartos de esto"

- Bomberos: accidente laboral en una localidad de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: 

- Daño en un móvil

-  Incendios

- Molesto

- Choque y discusión en un barrio de Chacabuco

- Vecina de Chacabuco alerta sobre llamados sospechosos

- Problemas en un centro de votación de Chacabuco

- Elecciones 2025: ganadores y perdedores en Chacabuco

- Concejales y consejeros escolares electos en Chacabuco

- Una ambulancia que llevaba una bebe chocó con un caballo en Chacabuco

- Incendio de un auto en Chacabuco: creen que fue intencional

Todavía se habla de esto:

- Elecciones 2025: Fuerza Patria también ganó en la Cuarta Sección electoral y en la mayor parte de la provincia

- Elecciones 2025: resultado provisorio de Chacabuco

- Video: Elecciones en Chacabuco: Fuerza Patria festejó el triunfo

- Incendio en un monte de Chacabuco

- Judoka de Rawson subió al podio

- Se vota en Chacabuco

- Video: Le robaron a un candidato a concejal de Chacabuco

- Problemas entre vecinos en los barrios de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)